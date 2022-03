Microsoft Pluton |  ?il chip di sicurezza progettato per il futuro dei PC Windows

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Oggi,, annuncia una nuova visione per ladi,iIn collaborazione con i principali partner di silicio AMD, Intel e Qualcomm Technologies, Inc., annuncia il processore di. Questa tecnologia didaa cloud, sperimentata in Xbox e Azure Sphere, porterà ancora più progressi dellanei futuri PCe segna l’inizio di un viaggio con l’ecosistema e i partner OEM. Questo design rivoluzionario del processore direnderà molto più difficile per gli aggressori nascondersi e migliorerà la capacità di proteggerci dagli attacchi fisici, prevenire il furto di credenziali e chiavi di crittografia e fornire la possibilità ...

... dotati di Qualcomm Secure Processing Unit, utilizzeranno capacità hardware avanzate comee Pointer Authentication Codes (PAC)". A quanto pare, comunque, la sicurezza offerta da ...Tra l'altro, l'unità di elaborazione integrata Qualcomm implementa la soluzione di sicurezzadiper Windows 11 per tenere al sicuro i dati sensibili come credenziali, dati personali ...The first Arm-based laptops with Microsoft's Pluton security co-processor have arrived in the form of Lenovo's new ThinkPad X13s, which features Qualcomm's latest Snapdragon 8cx Gen 3 chipset.Microsoft ha lanciato l'architettura hardware Microsoft Pluton per i PC con sistema operativo Windows 11 e architettura ARM per il chipset.