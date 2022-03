Lino Guanciale e sua moglie adottano un bambino, di nuovo genitori dopo Pietro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lino Guanciale è già papà di Pietro, felice con sua moglie Antonella Luzzi, ma entrambi hanno il desiderio di adottare un bambino. Un secondo figlio ma con una caratteristica precisa, deve essere di colore. L’attore lo confida alla rivista Oggi, ne parla con amore immenso perché Lino Guanciale e sua moglie conoscono bene il valore dell’amore per un figlio. E’ importante la rivelazione che fa il protagonista della fiction Noi, la sua è anche una denuncia. Nel desiderio di Guanciale di adottare un figlio di colore c’è molto altro e non solo quello di essere ancora una volta padre. Adottare è una forma meravigliosa d’amore, quella priva di egoismo ma Lino si sofferma su un’evidenza che è una vera vergogna, sulla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 marzo 2022)è già papà di, felice con suaAntonella Luzzi, ma entrambi hanno il desiderio di adottare un. Un secondo figlio ma con una caratteristica precisa, deve essere di colore. L’attore lo confida alla rivista Oggi, ne parla con amore immenso perchée suaconoscono bene il valore dell’amore per un figlio. E’ importante la rivelazione che fa il protagonista della fiction Noi, la sua è anche una denuncia. Nel desiderio didi adottare un figlio di colore c’è molto altro e non solo quello di essere ancora una volta padre. Adottare è una forma meravigliosa d’amore, quella priva di egoismo masi sofferma su un’evidenza che è una vera vergogna, sulla ...

Advertising

SimonaDondini : RT @AlbertoFuschi: Lino Guanciale “Sono molto fortunato, attori di grande qualità sono rimasti a casa da 2 anni e mezzo” #NoiLaSerie #ThisI… - sara1983h : RT @xstefyhere_: Lino Guanciale è sempre un grandissimo sì comunque. #Noi #NoiLaSerie #ThisIsUs - sara1983h : RT @AlbertoFuschi: Lino Guanciale “Sono molto fortunato, attori di grande qualità sono rimasti a casa da 2 anni e mezzo” #NoiLaSerie #ThisI… - GRecessivo : Lino Guanciale bravissimo ?????? uno che dice le cose senza paura di esporsi #lavitaindiretta - dael72 : Lino Guanciale torna in tv con 'Noi', adattamento italiano della fortunata serie 'This is us'. #Noi #LinoGuanciale… -