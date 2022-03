Le nove stanze del cuore

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Come sarebbe il racconto della vita di una donna se a farlo non fosse lei, ma gli uomini che ha amato? Sarebbe, forse, un insieme di frammenti molto vividi, perché ognuno di loro, di lei, avrebbe visto un pezzetto, adorandone determinati stati di grazia e detestando alcune sue caratteristiche, e chissà quali. Non siamo gli stessi per tutti, e nel rivelare la nostra natura più intima possiamo svelarne più d’una, a seconda del momento in cui ci troviamo e della persona a cui consentiamo l’accesso. E’ la premessa su cui si basa e si snoda di Janice Pariat, appena uscito per Bompiani nella bella traduzione Marina Morpurgo. A Bompiani va il merito di aver reso disponibile in italiano questa favolosa scrittrice indiana (finalmente, era ora), ormai al suo secondo romanzo, arrivato dopo Seahorse (“Il cavalluccio marino”), molta poesia, e la raccolta di racconti Boats on Land (“Barche sulla ...