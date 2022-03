Lavoratori e sfruttamento | prima eroi | ora le loro rivendicazioni sono guardate con sospetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 17 febbraio l’Inps ha reso noti, attraverso l’Osservatorio sul precariato, i dati relativi alle nuove assunzioni, alle trasformazioni e alle cessazioni dei contratti di lavoro occorsi nel 2021. In particolare, dal documento dell’Inps emerge che: – le assunzioni attivate dai datori di lavoro nel corso del 2021 (che non necessariamente devono intendersi quali assunzioni di nuovo personale)state 6.616.000, in aumento del 22% rispetto al 2020; tali incrementi hanno riguardato tutte le tipologie contrattuali, tra cui i contratti in somministrazione (+ 29%), i contratti intermittenti (+ 23%), i contratti a tempo determinato (+19%); – le cessazioni dei contrattistate 5.635.000 fino a novembre 2021, in aumento del 10% rispetto all’anno 2020 (manca, comunque, il dato di dicembre che non è irrilevante dato che molti contratti si concludono alla ...