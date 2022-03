Lampi di Milan nel Derby ma non basta | l’analisi sul Diavolo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dai 70 minuti da incubo di un mese fa ai 90 minuti di sostanziale dominio di ieri sera. Il “Day After” a Casadopo il pareggio a reti bianche nelè sicuramente incoraggiante ma resta la sensazione che manca qualcosa. Il primo pensiero va sicuramente alla sterilità offensiva. Troppe occasioni sprecate, troppi passaggi finali sbagliati: lo 0-0 finale lascia tutto aperto per il ritorno e non aver subito gol in casa è positivo ma la vittoria era ampiamente alla portata e il rischio è di rimpiangere l’assenza di gol di ieri sera. Torna la luce in mezzo al campo Che partita di Ismael Bennacer! L’algerino conferma la sua tendenza ad esaltarsi nei Big Match (vedi Atletico edi ritorno), un gigante di 175 centimetri in mezzo al campo. Il numero 4 rossonero è ovunque e vince il duello con i centrocampisti avversari, ...

Il pareggio senza reti di San Siro conferma il momento di scarsa brillantezza die Inter. Gli uniciarrivano da Leao e dal duello tra Theo Hernandez e Dumfries. Il punto di Stefano Cantalupi... sconfitte controe Sassuolo, l'Inter non restava senza vittorie per quattro gare consecutive ...isolati, accenni di vita in una prestazione incolore, in cui sono stati tanti i giocatori a ...Il Derby di Coppa Italia è terminato a reti inviolate. Gli attacchi spuntati di Inter e Milan sono stati i protagonisti di una partita che non verrà ricordata per lo spettacolo offerto. Il club nerazz ...I lampi di Leao illuminano, ma se attorno a Rafa si spegne la luce, allora diventa dura. E al Milan che si è inceppato con l’Udinese, un altro pari con una squadra che lotta per non retrocedere dopo q ...