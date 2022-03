GfVip | Manuel Bortuzzo si sfoga contro il programma | ecco le accuse dell’ex concorrente

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 2 marzo 2022) “Lui può far saltare i blocchi con le sue stron*ate”: lo sfogo didopo l’incon Lulù Selassiè.è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia è entrata fin da subito nei cuori di milioni spettatori deltargato Mediaset. Inoltre, la relazione con Lulù Selassiè sta facendo sognare i fan. Anche se i due oramai non condividono più lo stesso tetto. In particolare, recentementeha scelto di abbandonare la casa più spiata d’Italia per motivi di salute. In onore di San Valentino, però,è rientrato per fare una sorpresa alla sua fidanzata, ma qualcosa non è andato come desiderava. Andiamo a vedere cosa è ...