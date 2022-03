Genoa: Sirigu merita una stagione così complicata? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una squadra a rischio retrocessione e in costante affanno, così si presenta la stagione del Genoa, con in porta Salvatore Sirigu, portiere di grande esperienza – e anche vincitore degli Europei 2021 con l’Italia – che si ritrova spesso a dover salvare il salvabile, pur subendo pesanti punizioni. Dal cambio in panchina alla rivoluzione sul mercato, le cose non sembrano essere cambiate più di tanto, con la squadra ligure in penultima posizione e a caccia di punti per fuggire dal pericolo Serie B. Sirigu, una sicurezza tra i pali del Genoa Dopo 27 giornate di campionato, la situazione del Genoa è molto critica. Unica certezza del club è proprio Sirigu, punto di riferimento della squadra e titolare inamovibile in porta. L’estremo difensore classe ’87 ha ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una squadra a rischio retrocessione e in costante affanno,si presenta ladel, con in porta Salvatore, portiere di grande esperienza – e anche vincitore degli Europei 2021 con l’Italia – che si ritrova spesso a dover salvare il salvabile, pur subendo pesanti punizioni. Dal cambio in panchina alla rivoluzione sul mercato, le cose non sembrano essere cambiate più di tanto, con la squadra ligure in penultima posizione e a caccia di punti per fuggire dal pericolo Serie B., una sicurezza tra i pali delDopo 27 giornate di campionato, la situazione delè molto critica. Unica certezza del club è proprio, punto di riferimento della squadra e titolare inamovibile in porta. L’estremo difensore classe ’87 ha ...

