Advertising

mummy53690440 : Fisco: rinvio voto a domani, 24 ore per mediare su catasto - Ultima Ora - ANSA - vincenzoblueblu : @DelpapaMax Con tutti e tre i figli (uno dei quali consigliere regionale) e un fratello, è stato invece richiesto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco rinvio

Sì va verso undel voto sugli emendamenti alla delega fiscale in commissione Finanze alla Camera: secondo quanto si apprende nel corso dell'ufficio di presidenza sarebbe passata la proposta di mediazione di ...... perché la disposizione del "Milleproroghe" si riferisce esplicitamente al solo primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 - decies (riammissione dei carichi alla dilazione) e non fa alcunal ...(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Sì va verso un rinvio del voto sugli emendamenti alla delega fiscale in commissione Finanze alla Camera: secondo quanto si apprende nel corso dell'ufficio di presidenza ...Roma, 2 mar. (LaPresse) - L'ufficio di presidenza della commissione Finanze della Camera ha deciso di rinviare a domani i lavori per provare a trovare una ...