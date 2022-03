Femminicidio Pontecagnano, Anna aveva paura ma non denunciò (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – aveva paura Anna Borsa, la trentenne uccisa ieri mattina dal suo ex fidanzato Alfredo Erra, all’interno del negozio dove lei lavorava da anni come parrucchiera, a Pontecagnano Faiano (Salerno). I racconti che si susseguono in queste ore ricostruiscono l’immagine di una giovane donna spaventata, intimorita dalle pressioni sempre più insistenti dell’uomo con il quale aveva avuto una lunga relazione interrotta per sua volontà nel luglio scorso. Da quel momento lui spesso si recava nel salone dove la giovane lavorava, appariva “calmo“, ha raccontato una collega di Anna, ma esercitava una pressione psicologica sulla 30enne che raccontava di voler lasciare Salerno, ma non aveva mai presentato denunce nei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFaiano (Sa) –Borsa, la trentenne uccisa ieri mattina dal suo ex fidanzato Alfredo Erra, all’interno del negozio dove lei lavorava da anni come parrucchiera, aFaiano (Salerno). I racconti che si susseguono in queste ore ricostruiscono l’immagine di una giovane donna spaventata, intimorita dalle pressioni sempre più insistenti dell’uomo con il qualeavuto una lunga relazione interrotta per sua volontà nel luglio scorso. Da quel momento lui spesso si recava nel salone dove la giovane lavorava, appariva “calmo“, ha raccontato una collega di, ma esercitava una pressione psicologica sulla 30enne che raccontava di voler lasciare Salerno, ma nonmai presentato denunce nei ...

