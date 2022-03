Fair Play Finanziario, atto dovuti i controlli dell’UEFA nei confronti delle società, Inter inclusa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Approfondimento sui controlli dell’UEFA in chiave Fair Play Finanziario Nel corso dei giorni scorsi la UEFA ha aperto dei procedimenti nei confronti della maggior parte dei club, Inter inclusa, in chiave Fair Play Finanziario. L’edizione del Corriere dello Sport, spiega come quello del massimo organismo europeo del calcio, sia un atto dovuto in seguito all’aggravarsi della situazione economica dovuta al Coronavirus. “La regola cardine del Fair Play Finanziario si chiama break-even rule (pareggio di bilancio). Obbliga a coprire almeno i costi con i ricavi senza ricorrere a ricapitalizzazioni dell’azionista per sanare le perdite ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Approfondimento suiin chiaveNel corso dei giorni scorsi la UEFA ha aperto dei procedimenti neidella maggior parte dei club,, in chiave. L’edizione del Corriere dello Sport, spiega come quello del massimo organismo europeo del calcio, sia undovuto in seguito all’aggravarsi della situazione economica dovuta al Coronavirus. “La regola cardine delsi chiama break-even rule (pareggio di bilancio). Obbliga a coprire almeno i costi con i ricavi senza ricorrere a ricapitalizzazioni dell’azionista per sanare le perdite ...

