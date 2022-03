Dzeko - Lautaro appannati Barella è giù (Di mercoledì 2 marzo 2022) HANDANOVIC 6,5. Crea l'occasione di Saelemakers e la disinnesca con una parata. Pronto sul diagonale velenoso di Leao. SKRINIAR 6,5. Lascia campo a Leao confidando nelle doti di "stoppatore". È un ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) HANDANOVIC 6,5. Crea l'occasione di Saelemakers e la disinnesca con una parata. Pronto sul diagonale velenoso di Leao. SKRINIAR 6,5. Lascia campo a Leao confidando nelle doti di "stoppatore". È un ...

