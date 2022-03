Circa cento donne e bambini dall’Ucraina arrivati a Foggia In serata (Di mercoledì 2 marzo 2022) Paettii da Termopil, dopo due giorni di viaggio hanno raggiunto Foggia in serata. A bordo di due pullman un centinaio di profughi ucraini, donne e numerosi bambini, messi in salvo, portati via dalla guerra. Saranno ospiti di famiglie in varie zone della provincia. L'articolo Circa cento donne e bambini dall’Ucraina arrivati a Foggia <small class="subtitle">In serata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 marzo 2022) Paettii da Termopil, dopo due giorni di viaggio hanno raggiuntoin. A bordo di due pullman un centinaio di profughi ucraini,e numerosi, messi in salvo, portati via dalla guerra. Saranno ospiti di famiglie in varie zone della provincia. L'articolo In proviene da Noi Notizie..

