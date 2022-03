Beautiful anticipazioni | Steffy ferma Liam

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ledici fanno sapere cheinvita ancora una voltaa non parlare con HopepregaUna nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere cheè deciso a confessare il suo tradimento a Hope. Il ragazzo non regge più i sensi di colpa e mentre le sta per rivelare la verità una telefonata dilo blocca. Cosa sarà successo? Perchè la Forrester chiede il suo aiuto?: lo Spencer vuole parlare malo invita a tacereha deciso di mantenere il segreto, su ciò che è accaduto con. Lo ...