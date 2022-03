Banche, Russia guarda alla Cina: cos’è CIPS, l’alternativa a SWIFT (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mosca – che non ha alcuna intenzione di restare completamente sguarnita sul versante dei pagamenti con l’estero – guarda alla Cina. Blocco SWIFT, Mosca guarda alla Cina Dopo l’estromissione dallo SWIFT – il sistema globale di messaggistica per le Banche – parte del pacchetto di sanzioni imposte dai Paesi Occidentali a seguito dell’invasione illegale dell’Ucraina. , le Banche russe si avviCinano al Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), il sistema di pagamento sviluppato nel 2015 dalla Cina, utilizzato principalmente per regolare i crediti internazionali in yuan e i commerci legati alla Belt and Road Initiative che ha, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mosca – che non ha alcuna intenzione di restare completamente sguarnita sul versante dei pagamenti con l’estero –. Blocco, MoscaDopo l’estromissione dallo– il sistema globale di messaggistica per le– parte del pacchetto di sanzioni imposte dai Paesi Occidentali a seguito dell’invasione illegale dell’Ucraina. , lerusse si avvino al Cross-Border Interbank Payment System (), il sistema di pagamento sviluppato nel 2015 d, utilizzato principalmente per regolare i crediti internazionali in yuan e i commerci legatiBelt and Road Initiative che ha, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'agenzia S&P taglia il rating a quattro banche russe. Si tratta delle controllate in Russia dell'austriaca Raiffei… - GiovaQuez : Anche la Corea del Sud parteciperà al blocco delle banche russe dal sistema Swift. Verranno inoltre bloccate le esp… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, accordo Ue sulle sanzioni alle banche: sette escluse da Swift. Si salvano, per ora, Gazpromb… - RenatoSouvarine : RT @Michele_Arnese: I governi Ue hanno finalizzato l'accordo sul bando dal sistema dei pagamenti internazionali Swift: tra le 7 banche russ… - mocettast : RT @AngeloBonelli1: Bloccate sette banche russe, tranne una, #Gazprombank per garantire il pagamento delle forniture di gas in #Europa La #… -