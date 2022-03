Arcidiocesi di Firenze | aiuti e preghiere per l’Ucraina Veglia in Santissima Annunziata

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Servono viveri, prodotti per i bambini, farmaci, ma anche coperte e brandine ha scritto don Volodymyr in una lettera appello che è stata inviata a tutti i parroci della diocesi, insieme a quella dell'Arcivescovo, card. Giuseppe Betori L'articolo proviene daPost.

Per aiutare le popolazioni che soffrono a causa della guerra, la Diocesi diha deciso di ... Tutto verrà spedito all'di Leopoli . Collaboriamo anche a questa raccolta di aiuti. Siamo ...Per questo i Vescovi del Mediterraneo - riuniti aper l'incontro Mediterraneo frontiera di ... conto Banca Intesa Sanpaolo intestato ad "di Napoli - Caritas Diocesana Napoli", Iban: ...Servono viveri, prodotti per i bambini, farmaci, ma anche coperte e brandine ha scritto don Volodymyr in una lettera appello che è stata inviata a tutti i parroci della diocesi, insieme a quella dell' ...Aiuti e preghiera per la popolazione ucraina. L’arcidiocesi di Firenze, tramite la parrocchia ucraina greco cattolica di San Michele Arcangelo, invierà cibo, medicinali e altro materiale utile alla ge ...