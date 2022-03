Anna, uccisa a 30 anni dall’ex che la perseguitava. Su Fb pioggia di insulti: «Bastardo, assassino» (Di mercoledì 2 marzo 2022) «assassino», «bast**do». Sono centinaia di insulti comparsi nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di A. E., il 40enne che ieri mattina ha ucciso la sua ex, Anna Borsa, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Al momento ancora non si sa quando potranno essere celebrati i funerali della giovane Anna di 30 anni. Intanto il negozio dove lavorava è stato sottoposto a sequestro così come i cellulari della ragazza e dell’omicida. Gli investigatori vogliono comprendere, ancor meglio, cosa sia accaduto negli ultimi giorni e cosa abbia scatenato nella mente dell’uomo questa furia omicida. Sul suo profilo social, da tempo ormai il 40enne inveiva contro la giovane, senza citarla, ma i rimandi alla loro storia finita lo scorso luglio, erano evidenti. C’era chi, tra i suoi contatti, lo esortava a guardare ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 2 marzo 2022) «», «bast**do». Sono centinaia dicomparsi nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di A. E., il 40enne che ieri mattina ha ucciso la sua ex,Borsa, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Al momento ancora non si sa quando potranno essere celebrati i funerali della giovanedi 30. Intanto il negozio dove lavorava è stato sottoposto a sequestro così come i cellulari della ragazza e dell’omicida. Gli investigatori vogliono comprendere, ancor meglio, cosa sia accaduto negli ultimi giorni e cosa abbia scatenato nella mente dell’uomo questa furia omicida. Sul suo profilo social, da tempo ormai il 40enne inveiva contro la giovane, senza citarla, ma i rimandi alla loro storia finita lo scorso luglio, erano evidenti. C’era chi, tra i suoi contatti, lo esortava a guardare ...

