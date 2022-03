Analisi Qualità - Com'è fatta la Tesla Model Y (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Tesla Model Y. Le Tesla sono assai apprezzate per le doti intrinseche del powertrain elettrico, ma dal punto di vista della Qualità costruttiva non c'è unanimità di consensi. E pure noi, esaminando la Model 3 per la prova pubblicata nel fascicolo di agosto 2019, avevamo segnalato qualche criticità. La Model Y, però, sembra essere più curata, a partire dagli accostamenti della carrozzeria, nel complesso uniformi. Pure le guarnizioni delle porte sono migliorate, mentre nell'abitacolo si ritrova l'ambiente minimalista della berlina, tutto sommato ben fatto, grazie a ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame dellaY. Lesono assai apprezzate per le doti intrinseche del powertrain elettrico, ma dal punto di vista dellacostruttiva non c'è unanimità di consensi. E pure noi, esaminando la3 per la prova pubblicata nel fascicolo di agosto 2019, avevamo segnalato qualche criticità. LaY, però, sembra essere più curata, a partire dagli accostamenti della carrozzeria, nel complesso uniformi. Pure le guarnizioni delle porte sono migliorate, mentre nell'abitacolo si ritrova l'ambiente minimalista della berlina, tutto sommato ben fatto, grazie a ...

Advertising

somethingleft : Se ne parla tanto (anche se meno del dovuto) della qualità di molti allenatori e giocatori di #SerieBKT, così ho de… - Musso___ : RT @paola1111000: @MinutemanItaly @NewEconomy17 @Musso___ Musso lo seguo da anni perché ha una grande dote: metodo nell' analisi. E nei mom… - paola1111000 : @MinutemanItaly @NewEconomy17 @Musso___ Musso lo seguo da anni perché ha una grande dote: metodo nell' analisi. E n… - iuiu87 : @montybrogan_ Esattamente questo era il punto su cui non mi convince l’analisi fatta nel video. Che vengano commess… - atsinorfos : Non condivido l'analisi dei giornali: a me la partita è piaciuta, è stata giocata a buon ritmo sebbene con cautela… -