Advertising

sportli26181512 : Ajax, c'è un nome per il dopo Overmars: Dopo lo scandalo che ha coinvolto Marc Overmars e il conseguente allontanam… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #Juventus a caccia di rinforzi ancora dall'#Ajax: #Gravenberch è un nome che può diventare caldo. - CalcioPillole : La #Juventus a caccia di rinforzi ancora dall'#Ajax: #Gravenberch è un nome che può diventare caldo. - MondoNapoli : Mercato, nuovo nome per il dopo Insigne: si valuta Antony dell'Ajax - - vjoelet : RT @CORPSETHATROTTS: daily fun fact su tartaglia, sappiamo che il suo nome originale è “Ajax” (Aiace) ed è un ovvio riferimento al famoso e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax nome

Ilche circola in questi giorni è quello di Dest , americano di proprietà del Barcellona ... Occhi puntati anche su Mazraoui , classe 1997 di proprietà dell'. Può anche giocare a centrocampo e ......Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Napoli...30 Padova - Trentino 1 - 3 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00 Benfica -2 - 2 21:00 A. Madrid - ...Mercato Milan: arriva dall’Ajax il calciatore. Il Milan è intenzionato ad intervenire nel prossimo calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Secondo le ultime informazioni ...Farsi le ossa in campionati minori è indispensabile per avviare una carriera di successo. Per questo l’Ajax, molto attivo nell’ambito di calciomercato intavolando contatti con la Juventus, ha spedito ...