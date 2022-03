Acciaierie d’Italia chiede cigs. Usb convoca assemblea in fabbrica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Incontro ieri alle 14.30 tra rsu aziendali ed il responsabile delle Relazioni Industriali, dottor Golini, che ha comunicato la richiesta da parte di Acciaierie d’Italia di un incontro a tutti i ministeri coinvolti al fine di avviare le procedure di cigs. All’interno del documento distribuito in fabbrica, il riferimento ad un piano industriale che mostra chiaramente criticità e grandi contraddizioni rispetto a quello che si è detto negli incontri ministeriali passati. Di recente infatti l’ad Lucia Morselli ha parlato di investimenti di 4,2 miliardi, ma sulle cifre da qualche tempo regna sovrana la confusione e, a seconda della settimana, i numeri cambiano. Ora per esempio i miliardi a disposizione diventano 2, da spalmare nello stesso arco temporale. Un piano industriale vuoto che serve a giustificare esuberi ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 2 marzo 2022) Incontro ieri alle 14.30 tra rsu aziendali ed il responsabile delle Relazioni Industriali, dottor Golini, che ha comunicato la richiesta da parte didi un incontro a tutti i ministeri coinvolti al fine di avviare le procedure di. All’interno del documento distribuito in, il riferimento ad un piano industriale che mostra chiaramente criticità e grandi contraddizioni rispetto a quello che si è detto negli incontri ministeriali passati. Di recente infatti l’ad Lucia Morselli ha parlato di investimenti di 4,2 miliardi, ma sulle cifre da qualche tempo regna sovrana la confusione e, a seconda della settimana, i numeri cambiano. Ora per esempio i miliardi a disposizione diventano 2, da spalmare nello stesso arco temporale. Un piano industriale vuoto che serve a giustificare esuberi ...

