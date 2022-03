A Giorgia Meloni non è piaciuto il paragone fatto da Di Maio su Putin

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Quelin diretta televisiva, in collegamento con Giovanni Floris a Di Martedì, sta facendo storcere il naso a molti attori della scena politica italiana. E così, dopo quanto già espresso in mattinata da Carlo Calenda, anchesi scaglia contro Luigi Diper quanto affermato in merito alla figura di Vladimir. Parole che, secondo la leader di Fratelli d’Italia, non si addicono a un rappresentante delle istituzioni (soprattutto in un momento così diplomaticamente complicato), ancor di più perché pronunciate dal Ministro degli Esteri.contro Diper iltrae un animale feroce Di quel filmato di circa 20 secondi (con domanda di Giovanni Floris e risposta del ...