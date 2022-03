WTA Lione 2022 | Martina Trevisan si aggiudica il derby contro Elisabetta Cocciaretto e approda agli ottavi di finale

(Di martedì 1 marzo 2022)si èta il, valido per il primo turno del WTA di(Francia). Sul veloce indoor transalpino la mancina toscana si è imposta per 6-3 6-2 in 1 ora e 32 minuti di partita. Maggior regolarità nel proprio tennis da parte dial cospetto di unaancora lontana dalla miglior condizione dopo il grave infortunio al ginocchio che l’ha tenuta a lungo lontana dai campi. Non a caso ora la giovane nativa di Ancona è n.232 del mondo attualmente.(n.92 WTA) affronterà neglidila francese Caroline Garcia che si è impostaCamila Giorgi per 5-7 6-4 6-0. Nel ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Martina Trevisan vittoriosa nel derby con Elisabetta Cocciaretto: la toscana approda agli ottavi di finale - Eurosport_IT : Camila Giorgi subito fuori a Lione! ?? #EurosportTENNIS | #WTA | #WTALyon | #Giorgi - Ubitennis : WTA Lione: Giorgi parte bene ma finisce malissimo, avanti Garcia - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Garcia 7-5 4-6 0-5 Wta Lione 2022 in DIRETTA: la francese piazza il terzo break nel 3° set -… - PpVBMV : WTA 250 di Lione, Giorgi perde contro la Garcia. Sprecando la sua superiorità. Ogni volta che vedo giocare (e spes… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Lione

Eppure il match era iniziato anche bene per Giorgi, che ha strappato il servizio alla francese nel quarto gioco, allungando sul 4 - 1. Garcia reagisce e ottiene il controbreak in un combattuto settimo ...Camila Giorgi lotta, ma è costretta a cedere in tre set 7 - 5 4 - 6 0 - 6 alla francese Caroline Garcia nel match valevole per il primo turno del torneodi2022 . La maceratese mostra un buon tennis per più di un'ora di gioco, ma poi subisce il ritorno dell'avversaria ed esce di scena dalla competizione francese. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH ...Martina Trevisan ha sconfitto Elisabetta Cocciaretto per 6-3, 6-2, nel contesto del primo turno del Wta 250 di Lione 2022. La giocatrice toscana ha beffato la connazionale grazie al proprio tennis ...Prosegue il momento negativo di Camila Giorgi. Dopo le sconfitte al primo turno nei tornei di San Pietroburgo e Dubai, la marchigiana esce di scena immediatamente anche a Lione. L'azzurra, testa di se ...