Venditti - De Gregori e la provocazione ai giornalisti: "Perché non vi mobilitate voi?" (Di martedì 1 marzo 2022) "Perché invece non vi mobilitate voi giornalisti?". Francesco De Gregori non ci sta ad essere punzecchiato sull'attualità, neppure quella che coinvolge Ucrania, Russia e, a cascata, tutti noi. Poco ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) "invece non vi?". Francesco Denon ci sta ad essere punzecchiato sull'attualità, neppure quella che coinvolge Ucrania, Russia e, a cascata, tutti noi. Poco ...

Advertising

Emanuel90514483 : RT @Tg3web: Francesco de Gregori e Antonello Venditti nuovamente insieme dopo 50 anni per un tour estivo. Al Tg3 dicono: 'Per la nostra gen… - _DAGOSPIA_ : CI HANNO VISTI COME COPPI E BARTALI,LITIGAVAMO IN CONTINUAZIONE- DE GREGORI TORNA CON VENDITTI PER… - ila95 : RT @GoldenBackstage: Antonello Venditti e Francesco De Gregori oggi presentano il loro progetto artistico congiunto. I due grandi della mus… - ila95 : RT @TicketOneIT: ??Venditti & De Gregori saranno protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più sugg… - ila95 : RT @RadioItalia: Venditti e De Gregori ricordano il loro primo incontro! @Venditti @fdegregori #rewardmusicplace @intesasanpaolo https://… -