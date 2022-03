Valery Gergiev licenziato dalla Filarmonica di Monaco, (Di martedì 1 marzo 2022) Il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha estromesso il direttore della Filarmonica di Monaco Valery Gergiev che non ha preso le distanze dalla guerra di Putin entro la giornata di ieri, come gli era ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Il sindaco di, Dieter Reiter, ha estromesso il direttore delladiche non ha preso le distanzeguerra di Putin entro la giornata di ieri, come gli era ...

