Un posto al sole: Jimmy faccia a faccia con lei (Di martedì 1 marzo 2022) Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Jimmy, dopo anni di lontananza, si troverà di nuovo faccia a faccia con sua madre Jimmy rivede la mammaAnche oggi va in onda su Rai 3 una nuovissima puntata di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Micaela è tornata a Napoli insieme a sua sorella e a restarne sconvolto sarà soprattutto Jimmy. Intanto, Rossella è ancora in crisi con Riccardo e chiede aiuto a sua madre Silvia. Ross le spiegherà di avere molta paura della competizione con una donna molto bella e di successo. Cerri invece combina un altro pasticcio con Sarti e mette nei guai Guido e Mariella.

