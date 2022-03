Ucraina, Erri De Luca: «Pronto a ospitare i profughi, ora è nata la nuova Europa» (Di martedì 1 marzo 2022) «Negli anni '90 facevo lo scrittore e mi mantenevo con il lavoro da muratore. Andai in Bosnia come cittadino coinvolto dal ritorno della guerra in Europa. Gli impegni che assumo da persona... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 marzo 2022) «Negli anni '90 facevo lo scrittore e mi mantenevo con il lavoro da muratore. Andai in Bosnia come cittadino coinvolto dal ritorno della guerra in. Gli impegni che assumo da persona...

Advertising

sdeangelis56 : @EnricoLetta Stai calmo Errì. L'Orso russo non si abbatte con i sit-in né tantomeno con le bandiere arcobaleno. #Ucraina - Mag_erri : Dato che non sono un esperto, eviteró di commentare la situazione in Ucraina in questo momento. Sto facendo del mio… -