Ucraina | Bernini | ' guerra va combattuta con ogni mezzo per spegnerla | Fi c' è'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo il cuore straziato dalle immagini che tanti di noi hanno evocato in quest'aula, di un popolo asserragliato come i momenti più atroci del secolo scorso. File e file di persone che tentano di uscire dall', famiglie spezzate, padri che partono, donne che affidano ad altre donne i loro figli per salvarli: questa è la, come tutte è atroce e insensata. E' un massacro tra persone che non si conoscono e si massacrano per conto di persone che si conoscono e non si massacrano. E' unache sta ardendo nel cuore dell'Europa, vicinissima". Così la presidente dei senatori di Fi Anna Maria, nella dichiarazioni di voto sulla risoluzione di maggioranza sul conflitto in. "Lei ha detto che difendere il popolo ucraino è come difendere tutti noi - ha ...

... in via Gian Lorenzo2, a Finalmarina. Il 2 marzo, giornata che Papa Francesco ha chiesto sia dedicata al digiuno e alla preghiera per la pace in, si pregherà con questa intenzione ...Anche la diocesi di Savona - Noli si attiva per sostenere l'in questo periodo di crisi, causato dalla guerra contro la Russia. Caritas e Fondazione ... in via Gian Lorenzo2, a ...