Ucraina | barriera umana di civili a Mariupol ferma colonna militare russa I soldati puntano le armi

(Di martedì 1 marzo 2022) Un drammatico confronto traucraini e unadi mezzi militari russi che è statata lungo la strada a Melitopol, nord-est della Crimea, vicino, da una. Gli ucraini hanno urlato: "Andate via non vi vogliamo!". Irussi in un primo momentoleverso i, ma non reagiscono. Le persone si fanno attorno e si piazzano sotto i mezzi bloccando il transito.

Un drammatico confronto tra civili ucraini e una colonna di mezzi militari russi che è stata fermata lungo la strada a Melitopol, nord - est della Crimea, vicino Mariupol, da una barriera umana. Gli ucraini hanno urlato: "Andate via non vi vogliamo!". I soldati russi in un primo momento puntano le armi verso i civili, ma non reagiscono. Le persone si fanno attorno e si piazzano sotto i mezzi bloccando il transito.