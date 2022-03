Twitter mette l’etichetta ai post provenienti dai media russi finanziati dal Cremlino (Di martedì 1 marzo 2022) Come già accaduto per i social legati all’universo Meta, anche altre piattaforma hanno iniziato a prendere “provvedimenti” nei confronti di quelle testate e organi di informazione che sono legate e finanziate dal Cremlino. Per questo motivo, da qualche ora, è stata applicata un’etichetta su Twitter ai principali media russi che fanno riferimento alle suddette caratteristiche. Il tutto corredato, in caso di condivisioni da terze persone (e non direttamente dai profili ufficiali), da uno “sticker” arancione. LEGGI ANCHE > Google blocca i canali di RT e Sputnik su YouTube in tutta Europa L’annuncio ufficiale arriva dal capo della site integrity di Twitter, Yoel Roth, che sottolinea come quella dell’etichetta Twitter media russi sia ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Come già accaduto per i social legati all’universo Meta, anche altre piattaforma hanno iniziato a prendere “provvedimenti” nei confronti di quelle testate e organi di informazione che sono legate e finanziate dal. Per questo motivo, da qualche ora, è stata applicata un’etichetta suai principaliche fanno riferimento alle suddette caratteristiche. Il tutto corredato, in caso di condivisioni da terze persone (e non direttamente dai profili ufficiali), da uno “sticker” arancione. LEGGI ANCHE > Google blocca i canali di RT e Sputnik su YouTube in tutta Europa L’annuncio ufficiale arriva dal capo della site integrity di, Yoel Roth, che sottolinea come quella delsia ...

Advertising

GoalItalia : Momento da brividi in Benfica-Vitoria Guimaraes ???? Minuto 61, entra in campo l’ucraino Roman Yaremchuk: Vertonghen… - FBiasin : “You’ll never walk alone” L’inno del #Liverpool mette sempre i brividi, oggi anche di più ???? - SkyTG24 : Il calcio mette al bando la #Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte l… - Anna19747174 : RT @ChiaraaL_: RAGA IO VIVO SOLO IN FUNZIONE DELLA FATINA CHE METTE AL SUO POSTO L'UOMO FOCACCINA. #jessvip #fairylu #jerù - HOSE0KTEAR : ascolta justin e mette le gif cringe nelle stories -