Traffico Roma del 01-03-2022 ore 19:30 (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara ben trovati all'ascolto tra via della Camilluccia e Corso Francia Traffico intenso forti rallentamenti sulla tangenziale ancora code tra Corso Francia la via Salaria con ripercussioni in via dei Campi Sportivi code anche sul lungotevere tra il Foro Italico e Tor di Quinto altro Traffico sulla tangenziale tra San Lorenzo e il tratto Urbano della A24 zona di Villa Ada con code sulla sala verso la tangenziale mentre all'altezza di via dell'Almone Abbiamo difficoltà di circolazione sulla Appia Pignatelli incidente sulla Portuense all'altezza del Trullo rallentamenti a Poggio Verde un incidente in via della Casetta Mattei sulla via Cristoforo Colombo un veicolo in panne all'altezza di via del Canale della Lingua moderare la velocità nel trasporto ferroviario da stamattina un guasto rallenta i ...

