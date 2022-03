Traffico Roma del 01-03-2022 ore 18:30 (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverde Roma Bentrovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara congestionato il Traffico sulla Nomentana tra la zona di Casal Boccone e il raccordo anulare poi attenzione a transitare in via di Casal Boccone causa di un incidente all’altezza di via adanegri sulla tangenziale Traffico intenso tra Corso Francia e la via Salaria incolonnamenti in direzione San Giovanni in queste ore Traffico in uscita da Roma Soprattutto nella zona sud con rallentamenti e code lungo la via del Mare la Colombo e la Verde a Tina in via di Boccea rallentamenti per Traffico tra Pineta Sacchetti e Battistini e attenzione un incidente all’altezza di via Gaetano Mazzoni nella trasporto ferroviario in diminuzione i ritardi sulla linea Orte Fiumicino tutto invariato Per quanto riguarda la Metro B1 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara congestionato ilsulla Nomentana tra la zona di Casal Boccone e il raccordo anulare poi attenzione a transitare in via di Casal Boccone causa di un incidente all’altezza di via adanegri sulla tangenzialeintenso tra Corso Francia e la via Salaria incolonnamenti in direzione San Giovanni in queste orein uscita daSoprattutto nella zona sud con rallentamenti e code lungo la via del Mare la Colombo e la Verde a Tina in via di Boccea rallentamenti pertra Pineta Sacchetti e Battistini e attenzione un incidente all’altezza di via Gaetano Mazzoni nella trasporto ferroviario in diminuzione i ritardi sulla linea Orte Fiumicino tutto invariato Per quanto riguarda la Metro B1 ...

TinyLovesMusic : Le madonne che ti escono dalla bocca nel traffico di Roma non le auguro a nessuno. - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via di Portonaccio (Torelli-Tiburtina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Portonaccio (Torelli-Tiburtina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Casal del Marmo, via del Casale di San Basilio, via Appia Pignatelli -

