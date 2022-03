Stellantis - Nelle pieghe del piano Dare Forward c' è la sfida geopolitica

Leggi su quattroruote

(Di martedì 1 marzo 2022) Un gigante con un piede in Nord America e uno in Europa, così era nato un anno fa il gruppo, somma di due forzeregioni più evolute del mondo dell'auto, e di due debolezze in quella a più alto tasso di crescita, cioè lo scacchiere asiatico, su cui entrambi i protagonisti della fusione, cioè FCA e PSA detenevano quote marginali del mercato e venivano da esperienze costellate di risultati inferiori alle attese. La mancanza di complementarietà tra i due partner nella distribuzione geografica sul polo orientale veniva indicato dagli analisti come uno dei punti deboli della nuova realtà industriale franco-italo-americana, così come l'eccessiva dipendenza dagli Stati Uniti per FCA e dall'Europa per PSA. Un nuovo volto. Non sorprende, quindi, che tra gli obiettivi delci ...