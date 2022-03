Spiragli di tregua | Putin detta le sue regole

(Di martedì 1 marzo 2022) Segnali didopo il primo giro di colloqui tra Mosca e Kiev. Confermato un secondo round di negoziati. Ma intanto non si fermano i bombardamenti sulle citta' ucraine. 1 marzo 2022

Agenzia ANSA

Segnali didopo il primo giro di colloqui tra Mosca e Kiev. Confermato un secondo round di negoziati. Ma intanto non si fermano i bombardamenti sulle citta' ucraine. 1 marzo 2022KIEV (UCRAINA) " Quinta giornata dell'invasione russa in Ucraina e primiper una soluzione. I colloqui di pace sono durati più di cinque ore e si conclusi con ... rispettando ladurante ...Segnali di tregua dopo il primo giro di colloqui tra Mosca e Kiev. Confermato un secondo round di negoziati. Ma intanto non si fermano ...Leggi su Sky TG24 l'articolo DIRETTA Guerra Ucraina-Russia, spiragli da negoziati. Convoglio russo di 60 km su Kiev ...