Salerno | 30enne uccisa a colpi di arma da fuoco sul posto di lavoro | fermato l’ex fidanzato

Anna Borsa, 30enne di Pontecagnano Faiano (Salerno), è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. A sparare, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'ex fidanzato Alfredo Erra, che l'ha raggiunta nel salone di parrucchiere dove lavorava. I carabinieri si erano messi alla ricerca dell'uomo, con l'aiuto di un elicottero che sorvolava l'area: l'uomo è stato rintracciato nel primo pomeriggio nell'area di servizio della stazione di San Mango Piemonte (Salerno), sull'autostrada A2 del Mediterraneo, e si trovava in un evidente stato confusionale. Stando a quanto ricostruito è arrivato a San Mango a piedi, percorrendo la zona interna di Fuorni dove aveva abbandonato il veicolo. La relazione fra i due si era chiusa da otto mesi.

