Robert Pattinson in The Batman è un cupo supereroe in una detective story dal sapore noir (recensione) (Di martedì 1 marzo 2022) Chiunque a Gotham sa che nell'ombra si aggira un vigilante, che sia esso un giustiziere vendicativo o qualcos'altro, nessun malvivente in città è al sicuro. Così Robert Pattinson in The Batman si muove nei posti più bui possibili, strisciando lungo le pareti per non farsi notare, diventando un animale notturno abile a nascondersi, per poi apparire all'improvviso come faceva lo squalo nell'omonimo film di Steven Spielberg. "La paura è uno strumento", spiega il giovane Bruce Wayne in una delle battute iniziali della pellicola di Matt Reeves, che non è una origin story. Dopo due anni passati a lottare contro i criminali più disparati, Batman è diventato un simbolo della vendetta tra i suoi concittadini, ma allo stesso tempo è un Batman intimista, un giovane che ancora fatica a superare ...

