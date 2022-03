Riforma del catasto: chiarimento in arrivo sulle intenzioni del governo (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo più di un mese di stop, domani la delega fiscale torna in commissione Finanze alla Camera. Si teme però un intervento a gamba tesa da parte del governo, per far approvare nel più breve tempo possibile il documento, che contiene una serie di misure che andranno a ridisegnare il fisco nazionale per i prossimi anni. Ma facciamo un passo indietro per capire come si è arrivati a questo punto. I lavori sulla delega fiscale erano stati fermati a gennaio in commissione Finanze alla Camera, a pochi giorni dall’inizio dell’elezione del Presidente della Repubblica, dopo la presentazione degli emendamenti da parte di tutti i partiti. Per l’occasione, il centro destra si era unito presentando cinque proposte, tra cui una proprio una sull’abolizione della Riforma del catasto. Dall’altra parte, il M5s e il Pd non avevano invece escluso a priori ... Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo più di un mese di stop, domani la delega fiscale torna in commissione Finanze alla Camera. Si teme però un intervento a gamba tesa da parte del, per far approvare nel più breve tempo possibile il documento, che contiene una serie di misure che andranno a ridisegnare il fisco nazionale per i prossimi anni. Ma facciamo un passo indietro per capire come si è arrivati a questo punto. I lavori sulla delega fiscale erano stati fermati a gennaio in commissione Finanze alla Camera, a pochi giorni dall’inizio dell’elezione del Presidente della Repubblica, dopo la presentazione degli emendamenti da parte di tutti i partiti. Per l’occasione, il centro destra si era unito presentando cinque proposte, tra cui una proprio una sull’abolizione delladel. Dall’altra parte, il M5s e il Pd non avevano invece escluso a priori ...

borghi_claudio : Avviso preventivo. Se qualcuno pensasse di utilizzare la guerra per far passare in Parlamento cose come la riforma… - borghi_claudio : @AntonioBtree Sul green pass c'erano idee differenti. (Sottolineo il c'ERANO). Non credo esista uno solo nella Lega… - massimobitonci : .. da il @fattoquotidiano di oggi: "se non viene stralciata la riforma del CATASTO, noi NON LA VOTIAMO!"…

Ultime Notizie dalla rete : Riforma del Il presidente della Provincia Zanni in visita al Comune di Ventasso ... così come l'offerta turistica e naturalistica degli impianti del Cerreto e del Ventasso e dei ... La Provincia, nonostante le difficoltà legate ad una ancora tanto attesa riforma delle provincie che ...

Gioco: a Marzo Legge Delega in Consiglio Ministri Infine potranno essere adottati per dare vita ad un riforma attesa da anni , con regole omogenee su tutto il territorio nazionale, un rafforzamento della tutela dei giocatori e del contrasto ad ...

La riforma del sistema Schengen e il ritorno dei confini dentro l'Europa Altreconomia Non autosufficienza, serve un Sistema Nazionale di Assistenza È stata elaborata dalle circa 50 organizzazioni del “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza” un’articolata proposta che vuol arricchire il Disegno di legge delega cui sta lavorando il ...

Carcere, Terzo settore promuove la scelta di Cartabia per Dap Carlo Renoldi è un teorico del carcere “compatibile con la Costituzione”, come decenni invoca - e mette in pratica ogni giorno il Terzo settore «responsabile dell’ottanta per cento delle attività trat ...

