Quarantesimo della morte di Don Carlo Lombardi: venerdì messa in suffragio (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ricorre quest’anno il Quarantesimo anniversario della morte di don Carlo Lombardi, parroco della Parrocchia di Santa Maria della Verità al rione Triggio in Benevento. Fu barbaramente ucciso all’interno della casa canonica, pagò la sua missione pastorale e civile al servizio dei più fragili di quella comunità dove il malessere e il disagio sfidavano la quotidianità delle famiglie. I giovani ne pagavano il prezzo più alto. Don Carlo guardò in quella direzione proponendo azioni e parole nuove e di riscatto. La sua figura e la sua azione evangelica restano nella memoria della città che lo iscrive tra i suoi figli più cari, testimone della carità e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ricorre quest’anno ilanniversariodi don, parrocoParrocchia di Santa MariaVerità al rione Triggio in Benevento. Fu barbaramente ucciso all’internocasa canonica, pagò la sua missione pastorale e civile al servizio dei più fragili di quella comunità dove il malessere e il disagio sfidavano la quotidianità delle famiglie. I giovani ne pagavano il prezzo più alto. Donguardò in quella direzione proponendo azioni e parole nuove e di riscatto. La sua figura e la sua azione evangelica restano nella memoriacittà che lo iscrive tra i suoi figli più cari, testimonecarità e ...

Advertising

anteprima24 : ** #Quarantesimo della #Morte di Don Carlo Lombardi: #Venerdì #Messa in #Suffragio ** - ilvaglio1 : Ricorre il quarantesimo anniversario della morte di don Carlo Lombardi #santamariadellaveritàbenevento… - CosenzaChannel : L'appuntamento è fissato per sabato 26 febbraio, alle ore 18 per il quarantesimo del riconoscimento pontificio dell… - CosenzaChannel : L'appuntamento è fissato per sabato 26 febbraio, alle ore 18 per il quarantesimo del riconoscimento pontificio dell… - cilentano_it : Proprio in occasione del quarantesimo anniversario dalla proclamazione a Patrono Secondario della Diocesi di Vallo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantesimo della Guerra Ucraina, Mircea Lucescu racconta la fuga e l'aiuto ai calciatori stranieri Il tecnico Mircea Lucescu, nel giorno del suo quarantesimo anniversario da allenatore, viene raggiunto telefonicamente dalla Gazzetta dello Sport, ...sera abbiamo fatto allenamento in vista della ...

Abc, cronache dal weekend: vittoria solo per i ragazzi di Lazzeretti ... di fatto senza un padrone fino al quarantesimo, pur con l'Abc al comando per lunghi tratti. A ... in attesa dei prossimi due impegni casalinghi: mercoledì nel recupero della sceonda giornata di ritorno ...

Quarantesimo della morte di don Carlo Lombardi Retesei Ricorre il quarantesimo anniversario della morte di don Carlo Lombardi Ricorre quest’anno il quarantesimo anniversario della morte di don Carlo Lombardi, parroco della Parrocchia di Santa Maria della Verità al rione Triggio in Benevento. Fu barbaramente ucciso all’intern ...

Reverberi al Giro d’Italia: è la 40ª volta La sua Bardiani Csf sarà al via della corsa rosa il 6 maggio: "Iniziai nel 1982 con la Termolan e Cassani. Le mie squadre hanno dato tutto" ...

Il tecnico Mircea Lucescu, nel giorno del suoanniversario da allenatore, viene raggiunto telefonicamente dalla Gazzetta dello Sport, ...sera abbiamo fatto allenamento in vista...... di fatto senza un padrone fino al, pur con l'Abc al comando per lunghi tratti. A ... in attesa dei prossimi due impegni casalinghi: mercoledì nel recuperosceonda giornata di ritorno ...Ricorre quest’anno il quarantesimo anniversario della morte di don Carlo Lombardi, parroco della Parrocchia di Santa Maria della Verità al rione Triggio in Benevento. Fu barbaramente ucciso all’intern ...La sua Bardiani Csf sarà al via della corsa rosa il 6 maggio: "Iniziai nel 1982 con la Termolan e Cassani. Le mie squadre hanno dato tutto" ...