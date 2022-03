Putin sotto assedio, attacchi hacker dall’Ucraina: è iniziata la cyber-guerra! (Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione dell’Ucraina da parte dei russi sta scatenando l’ira della NATO, degli Stati Uniti e dell’Europa, oltre che di un’altra consistente parte di mondo. Ma non solo, anche dal paese sotto assedio arrivano delle reazioni… reazioni informatiche… Putin sempre più minacciato! Anonymous inizia una cyber-guerra contro Putin – curiosauro.itcyber-guerra contro Putin Si chiama Anonymous ed è un movimento decentralizzato di hacktivismo che agisce in modo coordinato per perseguire un obiettivo concordato. Noto per vari attacchi informatici contro varie società, istituzioni governative e la Chiesa di Scientology. Le attività che svolgono sono generalmente di due tipi: Pubblicare informazioni riservate acquisite tramite incursioni informatiche, utilizzando ... Leggi su curiosauro (Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione dell’Ucraina da parte dei russi sta scatenando l’ira della NATO, degli Stati Uniti e dell’Europa, oltre che di un’altra consistente parte di mondo. Ma non solo, anche dal paesearrivano delle reazioni… reazioni informatiche…sempre più minacciato! Anonymous inizia una-guerra contro– curiosauro.it-guerra controSi chiama Anonymous ed è un movimento decentralizzato di hacktivismo che agisce in modo coordinato per perseguire un obiettivo concordato. Noto per variinformatici contro varie società, istituzioni governative e la Chiesa di Scientology. Le attività che svolgono sono generalmente di due tipi: Pubblicare informazioni riservate acquisite tramite incursioni informatiche, utilizzando ...

