"Pagherà per i crimini". Qualcuno già prepara il dopoguerra di Putin (Di martedì 1 marzo 2022) La Corte Penale Internazionale pensa di aprire un'indagine per crimini di guerra o contro l'umanità nei confronti del leader russo. Londra e Bruxelles sostengono la linea. E c'è chi parla di "regime change" a Mosca Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) La Corte Penale Internazionale pensa di aprire un'indagine per crimini di guerra o contro l'umanità nei confronti del leader russo. Londra e Bruxelles sostengono la linea. E c'è chi parla di "regime change" a Mosca

Ultime Notizie dalla rete : Pagherà per L'ora dei passi indietro In entrambi i casi pagherà un conto salato in vittime, in danni economici e, nel caso peggiore, in democrazia. Per cui pure il governo di Kiev dovrebbe essere interessato ad individuare il sentiero ...

Putin attacca l'Occidente per le sanzioni contro la Russia: 'E' l'impero delle bugie' Lo stesso non possiamo certo dire per l'Ue e soprattutto per l 'Italia, che pagherà il prezzo più alto delle sanzioni. 'Putin è piuttosto indifferente alle sanzioni personali contro di lui' Mosca ...

