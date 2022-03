Noovle e Tim Wcap, al via ‘Cloud Challenge’ aperta a realtà più innovative (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Prende il via oggi la “Noovle Cloud Challenge”, la call internazionale promossa da Noovle, cloud company del Gruppo Tim, e da Tim Wcap. La sfida ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori startup, scaleup e Pmi nazionali ed internazionali per individuare le realtà imprenditoriali più innovative negli ambiti dell’e-Health, della sostenibilità e delle tecnologie di virtualizzazione Containers as a Service. Le imprese selezionate avranno la possibilità di negoziare un accordo di collaborazione con Noovle. Il progetto mira a individuare le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia, in grado di sfruttare le potenzialità del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale per supportare la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni. L’iniziativa si avvale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Prende il via oggi la “Cloud Challenge”, la call internazionale promossa da, cloud company del Gruppo Tim, e da Tim. La sfida ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori startup, scaleup e Pmi nazionali ed internazionali per individuare leimprenditoriali piùnegli ambiti dell’e-Health, della sostenibilità e delle tecnologie di virtualizzazione Containers as a Service. Le imprese selezionate avranno la possibilità di negoziare un accordo di collaborazione con. Il progetto mira a individuare le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia, in grado di sfruttare le potenzialità del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale per supportare la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni. L’iniziativa si avvale ...

