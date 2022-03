Maltempo nel palermitano, pioggia e grandine nelle ultime ore (VIDEO) (Di martedì 1 marzo 2022) PALERMO – Il mese di marzo si apre con un violento temporale nel palermitano. Quasi tutte le province sono state invase da forti venti, nubifragi e addirittura – nei piccoli comuni di Monreale e Capaci – anche forti grandinate, durate alcune decine di minuti. Al momento, non si è riscontrato alcun tipo di problema o di danno Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di martedì 1 marzo 2022) PALERMO – Il mese di marzo si apre con un violento temporale nel. Quasi tutte le province sono state invase da forti venti, nubifragi e addirittura – nei piccoli comuni di Monreale e Capaci – anche forti grandinate, durate alcune decine di minuti. Al momento, non si è riscontrato alcun tipo di problema o di danno Sicilia.News.

Advertising

AnsaPuglia : Maltempo: neve in Puglia, scuole chiuse nel Foggiano (2). Abbondanti nevicate sul Gargano e sulla Murgia barese… - AnsaPuglia : Maltempo: neve in Puglia, scuole chiuse nel Foggiano. Abbondanti nevicate sul Gargano e sulla Murgia barese #ANSA - QuintoPotereV : ??Maltempo in #Puglia, #neve nel Barese: Putignano imbiancata. Resta allerta gialla ?? - statodelsud : Maltempo: neve in Puglia, scuole chiuse nel Foggiano - Pino__Merola : Maltempo: neve in Puglia, scuole chiuse nel Foggiano -