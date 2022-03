La richiesta di Mosca | Via le armi nucleari statunitensi dall' Europa

(Di martedì 1 marzo 2022) Leinsono inaccettabili e devono essere portate via. Lo ha chiesto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aggiungendo che è tempo che gli Stati Uniti le riportino a casa. "Per noi è...

Ultime Notizie dalla rete : richiesta Mosca

recita l'appello di Aushev con tanto didi allegare curriculum vitae e skills di ...subirono lo stesso attacco e si scoprì come il terreno di scontro fosse stato appena allargato da. ...... nel primo giorno dei negoziati con la Russia , ha firmato ladi adesione del Paese all'... Un potenziamento dell'Ue, in ottica anti -, piacerebbe anche ai Paesi Baltici e alla Polonia . ...Zelenskiy ha più volte esortato l’Occidente a prendere in considerazione una no-fly zone sull’Ucraina ma la Nato ha detto No, i motivi ...Nato e Ue forniscono armi e caccia a Kiev. I russi assediano diverse città. Aumentano le sanzioni economiche e sportive. L'amico Lukashenko volta le spalle a Putin ...