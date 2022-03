Kate Middleton e quella volta in cui venne scambiata per l’assistente di William (Di martedì 1 marzo 2022) Kate Middleton è famosa per il suo senso dell’umorismo. Già in passato, in diverse occasioni, l’ha messa sul ridere facendo divertire il marito e i presenti. Quello che le è capitato lo scorso agosto a Cardiff, però, non le era mai successo… (foto: Getty) Kate Middleton è nota per il suo senso dell’umorismo. Qualità, forse, che le ha permesso di non soccombere dopo dieci anni di vita all’interno della Royal Family. Ironica al punto giusto, la Duchessa di Cambridge ha il talento di non prendersi mai sul serio – tranne quando deve affrontare una sfida sportiva – e di risolvere ogni situazione imbarazzante con una risata. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Kate Middleton Kate scambiata per l’assistente di William È il Sun a ... Leggi su amica (Di martedì 1 marzo 2022)è famosa per il suo senso dell’umorismo. Già in passato, in diverse occasioni, l’ha messa sul ridere facendo divertire il marito e i presenti. Quello che le è capitato lo scorso agosto a Cardiff, però, non le era mai successo… (foto: Getty)è nota per il suo senso dell’umorismo. Qualità, forse, che le ha permesso di non soccombere dopo dieci anni di vita all’interno della Royal Family. Ironica al punto giusto, la Duchessa di Cambridge ha il talento di non prendersi mai sul serio – tranne quando deve affrontare una sfida sportiva – e di risolvere ogni situazione imbarazzante con una risata. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUperdiÈ il Sun a ...

Advertising

vogue_italia : 15 scatti che provano che Kate Middleton è umana come noi ?? Qui in versione 'boscaiola' in Danimarca… - VanityFairIt : «L'avevano soprannominata così già nella nursery», aveva rivelato mamma Kate Middleton, «e oggi la piccola boss di… - zazoomblog : Royal Family Kate Middleton e quella voglia ‘matta’ di… Il Principe William sbotta: “Non mettetele in testa certe c… - VanityFairIt : I Cambridge non avevano mai parlato di politica. Ma di fronte al dramma dell'Ucraina hanno infranto il protocollo p… - leraccoonmorice : Ma perché scopro solo adesso che l'attrice che ha interpretato Kate Middleton in William and Kate: the movie è Jo W… -