Guerra Ucraina-Russia, ex atleta del biathlon Malyshev morto in combattimento (Di martedì 1 marzo 2022) La federazione Ucraina del biathlon ha annunciato la morte di Yevhen Malyshev, in passato nella nazionale juniores del suo paese prima di impugnare il fucile non per sparare al bersaglio innevato ma per andare in Guerra. Proprio nell’assurdo conflitto con la Russia, il giovane, nemmeno ventenne, è morto in combattimento mentre svolgeva servizio militare. “Gli eroi non muoiono mai”, scrivono i suoi ex compagni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) La federazionedelha annunciato la morte di Yevhen, in passato nella nazionale juniores del suo paese prima di impugnare il fucile non per sparare al bersaglio innevato ma per andare in. Proprio nell’assurdo conflitto con la, il giovane, nemmeno ventenne, èinmentre svolgeva servizio militare. “Gli eroi non muoiono mai”, scrivono i suoi ex compagni. SportFace.

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - FrancoBlog49 : RT @biagiomarzo: Non riesco più a contare quante capriole politiche fa #Salvini: dalla giustizia alla politica estera. Per esempio guerra R… - Stefani12522161 : RT @Animal_Genocide: Guerra #Ucraina-#Russia, la direttrice del canile di Kiev: «Servono cibo e medicine». Le associazioni italiane fanno u… -