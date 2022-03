Guerra Ucraina, nuovo attacco su Kharkiv: decine di morti (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - E' di almeno 10 morti e 35 feriti il bilancio di un nuovo attacco missilistico sferrato oggi nel centro Kharkiv, nell'Ucraina orientale, nell'ultimo drammatico bollettino legato alla Guerra iniziata con l'invasione della Russia. Lo afferma il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Herashchenko su Telegram, dicendo che la ''piazza della Libertà è stata colpita da un missile da crociera. C'è stato un secondo colpo da un razzo simile che ha colpito un edificio dopo l'arrivo dei soccorritori (in 5-7 minuti). Un terzo edificio amministrativo è crollato". Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, intanto, un enorme convoglio di 64 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di Kiev. Si tratta di centinaia di carri armati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - E' di almeno 10e 35 feriti il bilancio di unmissilistico sferrato oggi nel centro, nell'orientale, nell'ultimo drammatico bollettino legato allainiziata con l'invasione della Russia. Lo afferma il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Herashchenko su Telegram, dicendo che la ''piazza della Libertà è stata colpita da un missile da crociera. C'è stato un secondo colpo da un razzo simile che ha colpito un edificio dopo l'arrivo dei soccorritori (in 5-7 minuti). Un terzo edificio amministrativo è crollato". Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, intanto, un enorme convoglio di 64 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di Kiev. Si tratta di centinaia di carri armati, ...

