Guerra Russia-Ucraina | non solo i fratelli Klitschko | da Lomachenko a Usyk | l’impegno dei campioni di boxe in difesa del loro Paese

L'uomo se ne sta in posa con le braccia che penzolano lungo i fianchi. Non sorride all'obiettivo, guarda solo dritto davanti a sé con un'espressione seria che sconfina in fissità. Per riconoscerlo ci vogliono diversi secondi. Perché è immerso in un contesto totalmente diverso da quello in cui il mondo è abituato a osservarlo. I suoi tatuaggi sono coperti da una tuta mimetica, la sua fronte è celata da un berretto verde, il suo petto non è avvolto da una cintura di campione del mondo, ma dalla tracolla di un fucile. È una sensazione straniante. Perché quell'uomo si chiama Vasyl Lomachenko ed è uno dei pugili più dotati della sua generazione. O forse lo era. Perché quel ragazzo che mandava al tappeto un avversario dopo l'altro ora ha deciso di rispondere a un'altra chiamata. Un paio di giorni fa Vasyl è tornato a Belgorod–Dnestrovsky, la città dove è ...

