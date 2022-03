Guerra in Ucraina | Intervento dell’Unione Europea solleva le reazioni (Di martedì 1 marzo 2022) Il dramma della Guerra in Ucraina sta mettendo a rischio 7,5 milioni di bambini e ragazzi, eppure nonostante ciò, l’Unione Europea prende la decisione da cui più di ogni altra, dovrebbe discostarsi. Di fronte al dolore dei bambini l’Europa rinnega la sua storia di pace per schierarsi dalla parte di coloro che alimentano ancora più L'articolo Guerra in Ucraina Intervento dell’Unione Europea solleva le reazioni proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 1 marzo 2022) Il dramma dellainsta mettendo a rischio 7,5 milioni di bambini e ragazzi, eppure nonostante ciò, l’Unioneprende la decisione da cui più di ogni altra, dovrebbe discostarsi. Di fronte al dolore dei bambini l’Europa rinnega la sua storia di pace per schierarsi dalla parte di coloro che alimentano ancora più L'articoloinleproviene da La Luce di Maria.

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - suzysolidor1900 : RT @wertem2: @marcodimaio L'attacco di Putin ha portato la guerra in Ucraina non nella UE. L'art 11 è garanzia che la guerra non sarà usata… - Gaebaldi : Live Guerra Ucraina: ex Ministro Esteri russo 'Diplomatici, rivoltatevi contro guerra' L'ex ministro degli Esteri r… -