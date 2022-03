Guerra in Ucraina, il racconto dei profughi a Napoli: "Bambini scappano a piedi da soli" (Di martedì 1 marzo 2022) I Bambini hanno con sé orsacchiotti, peluche e poco altro. È tutto quello che sono riusciti a portare scappando dalla Guerra. Il bus ha circa cinquanta posti, arriva a Napoli dopo un viaggio estenuante dalla frontiera polacca, dove un gruppo di bimbi è arrivato a piedi, da soli, come ci racconta questa mamma che è andata a prenderli al confine con l'orrore. "Sono arrivati da soli in Polonia - ci racconta appena scesa dal bus insieme ai suoi quattro Bambini - Gli uomini (in età arruolabile, 18-60 anni, ndr) non possono uscire dal Paese. In Polonia un gruppo di volontari li ha accolti, ha dato loro vestiti nuovi, erano tutti bagnati dalla pioggia, senza mangiare per due giorni. E' stato terribile aspettarli e sapere che erano da soli, ma ce l'abbiamo ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 marzo 2022) Ihanno con sé orsacchiotti, peluche e poco altro. È tutto quello che sono riusciti a portare scappando dalla. Il bus ha circa cinquanta posti, arriva adopo un viaggio estenuante dalla frontiera polacca, dove un gruppo di bimbi è arrivato a, da, come ci racconta questa mamma che è andata a prenderli al confine con l'orrore. "Sono arrivati dain Polonia - ci racconta appena scesa dal bus insieme ai suoi quattro- Gli uomini (in età arruolabile, 18-60 anni, ndr) non possono uscire dal Paese. In Polonia un gruppo di volontari li ha accolti, ha dato loro vestiti nuovi, erano tutti bagnati dalla pioggia, senza mangiare per due giorni. E' stato terribile aspettarli e sapere che erano da, ma ce l'abbiamo ...

