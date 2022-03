Grande Fratello Vip, Miriana e Soleil vogliono «provare a fare pace» (Di martedì 1 marzo 2022) Miriana e Soleil - US Endemol Shine Nel corso dei sei mesi di gioco, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge è stato tutt’altro che pacifico. Tuttavia, in seguito alla quarantacinquesima puntata del reality, andata in onda ieri sera su Canale 5, le due vippone hanno cercato di chiarire, dando un’ulteriore possibilità al loro “legame”. L’occasione per stabilire l’armistizio è arrivata nel bel mezzo di un brindisi, che i concorrenti hanno deciso di fare per essere scampati alla doppia eliminazione, che invece è toccata a Nathaly Caldonazzo e ad Alessandro Basciano. A quel punto, Soleil si è avvicinata a Miriana e le ha fatto una richiesta: “Vogliamo provare a ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 marzo 2022)- US Endemol Shine Nel corso dei sei mesi di gioco, all’interno della casa delVip, il rapporto traTrevisan eSorge è stato tutt’altro che pacifico. Tuttavia, in seguito alla quarantacinquesima puntata del reality, andata in onda ieri sera su Canale 5, le due vippone hanno cercato di chiarire, dando un’ulteriore possibilità al loro “legame”. L’occasione per stabilire l’armistizio è arrivata nel bel mezzo di un brindisi, che i concorrenti hanno deciso diper essere scampati alla doppia eliminazione, che invece è toccata a Nathaly Caldonazzo e ad Alessandro Basciano. A quel punto,si è avvicinata ae le ha fatto una richiesta: “Vogliamoa ...

Advertising

Antonella_Soldo : Amato in una diretta Instagram con dei ragazzi ha detto che le motivazioni della bocciatura dei referendum le pubbl… - ItaliaViva : Appoggio pieno all'????. Che sta dimostrando grande compattezza e fermezza in scelte difficili, come l'invio di armi… - GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - W06Anna : RT @Ilaria08337799: Un anno fa, la finale del nostro ?? emozioni inspiegabili, un grande fratello che rimarrà nella storia, come loro nessu… - Tellynaa : RT @Marie20504539: Ecco quel che pensa Aldo di davide.. #jeru informatevi meglio.. #gfvip #teamdavide -