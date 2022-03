Google blocca i canali di RT e Sputnik su YouTube in tutta Europa (Di martedì 1 marzo 2022) La decisione era nell’aria, anche in virtù delle ripetute richieste che sono arrivate da diverse istituzioni europee, compresa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che aveva chiesto alle grandi compagnie di fare qualcosa di operativo per combattere la disinformazione filo-russa. Google ha annunciato che, in Europa, saranno bloccati i canali di RT e di Sputnik presenti su YouTube: in questo modo, il colosso di Mountain View ha pensato di mettere un argine significativo alla disinformazione e alla propaganda filo-russa. LEGGI ANCHE > Gli stati europei che hanno chiesto a Meta, Google e Twitter di bannare la disinformazione filo-russa Google banna RT e Sputnik da YouTube: l’annuncio che riguarda ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) La decisione era nell’aria, anche in virtù delle ripetute richieste che sono arrivate da diverse istituzioni europee, compresa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che aveva chiesto alle grandi compagnie di fare qualcosa di operativo per combattere la disinformazione filo-russa.ha annunciato che, in, sarannoti idi RT e dipresenti su: in questo modo, il colosso di Mountain View ha pensato di mettere un argine significativo alla disinformazione e alla propaganda filo-russa. LEGGI ANCHE > Gli stati europei che hanno chiesto a Meta,e Twitter di bannare la disinformazione filo-russabanna RT eda: l’annuncio che riguarda ...

