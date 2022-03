Genoa,con Blessin zero sconfitte e 2 gol subiti in 5 gare. Ma per ora non basta (Di martedì 1 marzo 2022) Le cinque giornate di… Blessin: bilancio più che positivo. Il Genoa, dal giorno in cui il tecnico tedesco si è insediato sulla panchina rossoblù, ha letteralmente cambiato passo. È vero che non ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 marzo 2022) Le cinque giornate di…: bilancio più che positivo. Il, dal giorno in cui il tecnico tedesco si è insediato sulla panchina rossoblù, ha letteralmente cambiato passo. È vero che non ...

Advertising

Carlo28C : @Gazzetta_it Purtroppo per il Genoa la permanenza in serie A più passano le giornate più diventa problematica, nell… - sportli26181512 : Genoa,con Blessin zero sconfitte e 2 gol subiti in 5 gare. Ma per ora non basta: Genoa,con Blessin zero sconfitte e… - Filoribs : Brevissima parentesi: la crisi NON è iniziata con il derby. Dopo la sconfitta, abbiamo battuto la #Roma, perso con… - il_giuoco : Stampatevelo nelle vostre menti. Il derby purtroppo si può perdere basta che ci si rialzi subito come è stato fatto… - Tecnobarbaro : RT @GenovaEventi: #LoSapeviChe con la App Visit Genoa puoi scoprire la città con itinerari unici e gratuiti? ?? ?? Il percorso blu ti porta a… -